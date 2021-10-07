عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. واحتفظ وزير الخارجية ناصر بوريطة، والداخلية عبد الوافي لفتيت بمنصبيهما. فيما عينت نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية. يرأس الحكومة عزيز أخنوش الذي فاز حزبه، التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية مقاعد البرمان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام الملك محمد السادس. وضم الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا، 7 نساء. كما ضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية جلهم من التكنوقراط.