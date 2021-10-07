أطلق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير ثمانية مليارات دولار أميركي لتطعيم 40 بالمئة من سكان العالم على نحو عادل بحلول نهاية العام الجاري. فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70 بالمئة منهم بحلول منتصف عام 2022.وقال جوتيريش للصحفيين "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعاً التوزيع العادل". وأضاف "دون نهج منسق ومنصف، لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت. من أجل مصلحة الجميع، لا بد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم". ويضغط جوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في العاصمة الإيطالية روما الشهر الحالي لتحقيق "الرغبة في تطعيم العالم".