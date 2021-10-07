خبير أميركي: "سلالة دلتا" آخر متحورة لـ"كورونا"

الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي

أكد خبير أميركا، اليوم الخميس، أن سلالة دلتا التي تعتبر أشرس تحورات فيروس كورونا قد تكون المتحور الأخير له.

وقال يفجيني كونين عضو الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، إن سلالة دلتا، التي تعتبر أشرس تحورات فيروس كورونا، وتهيمن حالياً بين سلالات الفيروس المستجد، تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس، وقد تكون المتحور الأخير له.

وأضاف أنه من المرجح أن يظل متحور دلتا مسيطراً لفترة من الوقت إلا إذا توقف كورونا عن التطور، وفقاً لما نقله موقع العربية عن وكالة "تاس" الروسية.

وأشار كونين إلى أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة، ومن المرجح أن يظل متغير دلتا من كورونا، الذي أصبح مهيمناً في العالم في عدد السكان، بعد أن توقف عن التطور، نظراً لأنه من الصعب بشكل متزايد على سلالة أكثر تعديلاً أن تتطور بشكل أكبر.

وأضاف "هناك بالتأكيد نوع من الاستقرار فمتغير دلتا هو المسيطر لبعض الوقت وكلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة هذه العملية معقدة بسبب التطعيم، الذي يتم تنفيذه بنشاط في جميع أنحاء العالم في هذه الحالة.

يركز العلماء على متغير فيروس كورونا الذي يخترق الدفاع المناعي"، مشيراً إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات، حيث من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، وفي نفس الوقت "الهروب" من الأجسام المضادة.

وقال: "من الصعب الجمع بين كل ذلك، وتبقى قليلة جداً فرص دلتا، لإنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المضادة".