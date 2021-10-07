قال البيت الأبيض إنه سيتم اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاماً قبل نهاية نوفمبر.وقالت شركتا فايزر وبيونتك صباح اليوم الخميس إنهما طلبتا من المنظمين الفيدراليين السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخص في الولايات المتحدة، وملايين الأطفال عالمياً.
وأضافت الشركات أنها كانت تقدم بيانات تدعم التغيير إلى إدارة الغذاء والدواء، وفقا لموقع العربية.
وقد وعدت الوكالة بالتحرك بسرعة بشأن الطلب وحددت مبدئيًا اجتماعًا في 26 أكتوبر للنظر في الأمر.
وينتظر الآباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة قرار المنظمين، والذي قد يؤثر على الحياة الأسرية وتشغيل المدارس.