قالت سياسية كردية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على البقاء في سوريا للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي وبناء البنية التحتية.
وأكدت إلهام أحمد، السياسية الكردية ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، لرويترز بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، إن الولايات المتحدة قدمت التزاماً واضحاً للأكراد.
وأضافت «تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير «داعش» والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سوريا».
وأوضحت «قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون قتال داعش».
وقالت «قبل ذلك، لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء».