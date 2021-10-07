أفريقيا تفاوض للحصول على أول لقاح معتمد ضد الملاريا

جون نكنجاسونج، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا

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قال أكبر مسؤول في القطاع الصحي في الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن أفريقيا ستبدأ محادثات مع منظمة الصحة العالمية بشأن حصول القارة على أول لقاح معتمد للملاريا في أقرب وقت ممكن.

جاءت تصريحات جون نكنجاسونج، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بعد يوم من إعلان منظمة الصحة أنه يتعين إعطاء لقاح «آر.تي.إس.إس» أو «موسكيريكس»، الذي تصنعه شركة «جلاكسو سميث كلاين»، البريطانية للأطفال في أفريقيا على نطاق واسع.

وقال خبراء إن هذه التوصية قد تعتبر تقدماً كبيراً في مكافحة مرض الملاريا الذي يودي بحياة ربع مليون طفل أفريقي سنوياً.

وقال نكنجاسونج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «سنتشاور مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات ومنظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة لنعرف قبل أي شيء مدى توفر هذا اللقاح».

وحث المانحين على عدم الاكتفاء بتمويل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإهمال لقاحات الملاريا.

وأشار إلى أنه لم يتضح بعد إن كان اللقاح سيتوفر للبلدان الأفريقية الكثيرة التي يشكل انتشار الملاريا فيها وباء لعدم معرفة التكلفة لكل جرعة، فضلا عن عدم وضوح مدى سرعة زيادة الإنتاج.

وجرى التطعيم بنحو 2.3 مليون جرعة من اللقاح المضاد للملاريا منذ 2019 من خلال برنامج تجريبي بتنسيق منظمة الصحة العالمية في ثلاثة بلدان أفريقية.

وسيبحث التحالف الدولي للأمصال واللقاحات في ديسمبر المقبل ما إن كان سيمول برنامج التطعيم وسبل التمويل.

المصدر: رويترز