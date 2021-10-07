ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن زلزالاً قوياً، ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها اليوم الخميس. وبلغت شدة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر. لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. وأفادت معلومات أولية، أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية، بأن مركز الزلزال حدد في محافظة "شيبا" في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث على عمق 80 كيلومترا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن قوة الهزة تجاوزت خمس درجات بمقياس شدة الزلازل الياباني، في مستوى قد يلحق أضراراً بالمباني ويؤدي إلى انقطاع في التيار الكهربائي. وأضافت أن عدة خطوط للقطار الفائق السرعة توقفت عن العمل جراء الزلزال.