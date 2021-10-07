أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، أن روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في العشرين من أكتوبر.
ورداً على سؤال طرحه صحافيون روس على كابولوف عمّا إذا سيكون ممثلون عن الحركة التي سيطرت على الحكم في كابول منتصف أغسطس، مدعوّين إلى المفاوضات، أجاب بـ«نعم». إلا أنه لم يحدّد من هم المسؤولون في نظام طالبان الذين ستتمّ دعوتهم إلى هذه المحادثات.
ودُعيت الصين وإيران وباكستان والهند التي تشكل مع «مجموعة موسكو من أجل أفغانستان»، إلى هذه المحادثات الدولية التي لم يتمّ تحديد جدول أعمالها ولا مستوى التمثيل فيها.
وسيُعقد هذا المؤتمر الدولي بعد قمة استثنائية لمجموعة العشرين مخصصة للبحث في الوضع الإنساني الحساس في أفغانستان في 12 أكتوبر.
وأشار كابولوف، الخميس، إلى أن روسيا تعمل على الترتيبات العملية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مضيفاً أنه يتمّ جمع «معدّات» لإرسالها. و