الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أدانت السفارة الأميركية في السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين، مستنكرة ما وصفتها بالهجمات «المشينة» التي يشنها الحوثيون على المدنيين.
وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: «لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة.».
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع إطلاق المُسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، موضحاً أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.
لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار #أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة. pic.twitter.com/fse0WVumtz— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) October 7, 2021