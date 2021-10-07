الأمم المتحدة تعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

عيّنت الأمم المتحدة الأربعاء الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية.

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه قرار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش القيام بهذا التعيين، بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح.

وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا سيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.



