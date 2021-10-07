إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة بولاية تكساس

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم بالرصاص، في عراك نشب بين تلميذين في مدرسة ثانوية في تكساس استخدم خلاله أحدهما وعمره 18 عاماً سلاحاً نارياً كان بحوزته قبل أن يسلّم نفسه إلى الشرطة بعد ساعات على فعلته.

وقال كيفن كولباي مساعد قائد شرطة آرلينغتون حيث وقع الحادث إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، اثنان منهم أصيبا بالرصاص. ولم يوضح مدى خطورة إصابتهم.

كذلك أصيبت امرأة حامل عولجت في المكان بعدما تعرّضت لجروح طفيفة وغادرت المكان.

وقع الحادث في ثانوية تيمبرفيو بمدينة آرلينغتون الواقعة بين دالاس وفورت وورث في شمال تكساس. وكان في المدرسة الأربعاء 1700 تلميذ.

وعند وصول الشرطة إلى المكان كان مطلق النار تيموثي جورج سيمكينز قد توارى.

لكن ما لبث أن اتّصل الشاب بمحام وسلّم نفسه للشرطة، على ما قال كولباي خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف أنّ الموقوف يخضع للاستجواب من قبل محقّقي شرطة ارلينغتون ويفترض أن توجّه إليه تهمة الاعتداء بواسطة سلاح على ما ذكرت الشرطة.

وعثر في أحد شوارع غراند بريري المجاورة لأرلنغتون على مسدس من طراز "كولت 45" قد يكون السلاح المستخدم في إطلاق النار.

وقال كولباي إن إطلاق النار أتى بعد عراك بين تلاميذ في أحد الصفوف. وأوضح "حصل عراك بين التلميذ وشخص آخر واستخدم السلاح"، مضيفاً "لم يكن عمل عنف عشوائياً".

وتم إغلاق المدرسة بعيد إطلاق النار وأقامت شرطة آرلينغتون منطقة آمنة للعائلات والتلاميذ.



وأظهرت مشاهد مباشرة بثّتها قنوات تلفزيونية انتشاراً مكثّفا للشرطة في محيط المدرسة وعناصر أمن مسلّحين يفتّشون المدرسة وسيارات إسعاف وعربات إطفاء في الموقع.

كذلك بدت في المشاهد حافلات النقل المدرسي تستعدّ لإجلاء الطلاب.