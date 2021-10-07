مقتل 20 شخصاً في زلزال ضرب جنوب باكستان

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب نحو 300 آخرين جراء زلزال ضرب مناطق من إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

وقال وزير الداخلية في الإقليم ضياء لانجوف إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات ضرب المنطقة قبل الفجر عندما كان الناس نائمين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي قدرت شدة الزلزال بـ 5.7 درجات أن الزلزال وقع الساعة 0301 صباحاً بالتوقيت المحلي (2201 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كويتا، عاصمة الإقليم.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن عدة أشخاص ربما مازالوا محاصرين تحت المنازل التي انهارت بسبب الزلزال.