اليمن.. 1400 قتيل بألغام «الحوثي» منذ 2018

جنيف (وكالات)

كشفت الأمم المتحدة، أمس، حصيلة الضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ عام 2018، بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق مختلفة من اليمن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن «الأوتشا» على حسابه في «تويتر»، أكد فيها أن ضحايا الألغام في اليمن بلغ أكثر من 1400 مدني منذ عام 2018.

وذكر المكتب أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تستمر في قتل وتشويه المدنيين وتشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة.

جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران زرعت زهاء مليونين ونصف المليون لغم بمختلف الأشكال والأحجام في نحو 15 محافظة، ما أسفر إجمالاً عن مقتل نحو 20 ألف مدني.

إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في وادي حضرموت من ضبط وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة في منطقة «عريشان» بمديرية «شبام».

وأوضح مصدر أمني أن عناصر إرهابية زرعت العبوات بطريقة كمين، مشيراً إلى أن مهندسي المتفجرات بالمنطقة العسكرية تولوا عملية تفكيكها وتفجيرها.