الأمم المتحدة: 5 ملايين متضرر من أزمة المياه في سورية

نيويورك (وكالات)

أفادت الأمم المتحدة بأن 5 ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة في شمال وشمال شرق سورية، داعية إلى استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثراً خلال الأشهر الستة المقبلة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القول للصحفيين في نيويورك: «لا يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلاً لمحطات المياه».

وأضاف أن «نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول الحاسم لوقف جائحة (كورونا)، ونقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات». وقال إن الأمم المتحدة «أصدرت مع شركائنا خطة موحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي ستستهدف 3.4 مليون شخص من الأكثر تضرراً في تلك المناطق من سورية بسبب أزمة المياه».

وقال دوجاريك، إن «الأمم المتحدة حددت ضرورة وجود استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار أميركي»، مشيراً إلى أنه تم تسلم 51 مليون دولار فقط حتى الآن.