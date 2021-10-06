اليمن يبعث رسالة إلى مجلس الأمن حول جرائم الميليشيات في مأرب

عدن (الاتحاد)

بعث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي رسالة، أمس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب واستمرار الحصار والقصف على أنحاء متفرقة بالمحافظة، بما في ذلك مديرية «العبدية».

وأشار السعدي في رسالته إلى أن الهجوم الحوثي الأخير استهدف حي «الروضة السكني» شمال مدينة مأرب بصواريخ باليستية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 29 مدنياً، بينهم 4 نساء و5 أطفال كان عمر أحدهم 7 أشهر فقط، كما ألحق الهجوم أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل السكنية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تواصل ميليشيات الحوثي إطلاق صواريخها الباليستية لقتل وإصابة المدنيين في مأرب وأماكن أخرى في اليمن، وأن هناك العديد من الأمثلة على هذه الهجمات كالهجوم على حي المجمع في مأرب من بين هجمات أخرى، والهجوم في تعز بينما كان الأطفال يغادرون المدرسة في 3 يوليو 2021.

وسلطت الرسالة اليمنية الضوء على جرائم الميليشيات بحق المدنيين عبر فرضها الحصار المشدد على مديرية «العبدية» جنوب مأرب، حيث تحرم نحو 35 ألف مدني من الحصول على الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى وفاة 3 مدنيين على الأقل.

ولفت المندوب الدائم إلى أن استمرار انتهاك الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية وفرض الحصار على السكان المدنيين، سيفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن، وسيدفع اليمن بعيداً عن التوصل الحل السياسي للأزمة.