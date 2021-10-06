«الرئاسي الليبي»: ضرورة صياغة إطار «توافقي» للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، عماد السائح، أمس، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، وآليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية الانتخابات في طرابلس، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، حيث جرى في الاجتماع التأكيد على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يُساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن كل ما تحتاج إليه ليبيا الآن لإجراء الانتخابات هو خروج المرتزقة الذي سوف يلحق به تلقائياً تفكيك الميليشيات، وبالتالي نضمن إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي يتيح الفرصة لكل الليبيين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، موضحاً أن في حال تم خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات سوف نضمن القبول بنتائج الانتخابات من كل الأطراف.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن ليبيا بحاجة لتأمين صندوق الانتخابات والإشراف الإقليمي والدولي على الانتخابات كي تكون انتخابات حرة وشفافة، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بشهر واحد هدفه ضمان القبول بنتائج الانتخابات.

وفي جنيف، تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وينعقد هذا الاجتماع، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تقديره لكلا الوفدين والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد، موضحاً أنه في حال تمكن العسكريين من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنهم يبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لليبيين بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم لجنة «5+5» من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشراف اللجنة ومراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها حال طالبت اللجنة بذلك، على حد قوله.