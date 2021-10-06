البرهان وحمدوك يبحثان سبل حل أزمة شرق السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اجتماعاً، أمس، بحثا فيه أزمة شرق السودان. وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق على حلول عملية للملف.

وقالت مصادر سودانية مطلعة: إن رئيس الوزراء السوداني يسعى لتشكيل لجنة عسكرية سياسية مشتركة لحل أزمة شرق السودان.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن مجلس الوزراء تناول قضية شرق البلاد، وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلد.

وجدد المجلس تأكيده على عدالة قضية شرق السودان وأولويتها، لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق السودان، محذراً في الوقت ذاته من انعكاسات إغلاق الميناء والطرق في شرق السودان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سودانية أن المكون العسكري في مجلس السيادة يطالب رئيس الوزراء السوداني بتشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرق السودان. كما وجه مجلس الوزراء السوداني جميع الجهات المعنية بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم وجود الأجانب في السودان.

وفي إفادته حول الوضع الأمني في السودان، أشار وزير الداخلية الفريق أول، عز الدين الشيخ، إلى محاصرة قوات الأمن لبعض المجموعات الإرهابية في منطقة جبرة جنوب الخرطوم، والتي تم رصدها منذ أواخر الشهر الماضي.

وأكد الشيخ أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة والرقابة على الوجود الأجنبي في السودان، مع اتخاذ ترتيبات عملية من أجل ذلك.