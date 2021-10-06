إثيوبيا.. أبيي أحمد يشكل حكومة جديدة
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأربعاء تشكيل حكومة جديدة شهدت خصوصاً تعديلاً في وزارتي الدفاع والسلام.
بدأت رسمياً الاثنين ولاية أبيي أحمد الثانية على رأس الحكومة إثر فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 21 يونيو.
وهو تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في عام 2018.
وعيّن أبيي أحمد ابراهام بيلاي وزيراً للدفاع بعدما تولى منذ مايو رئاسة الحكومة الإقليمية بالوكالة في تيغراي، علماً بأنه يتحدّر من هذه المنطقة.
كذلك عيّن أبيي بينالف أندواليم المتحدّر من منطقة أمهرة، وزيراً للسلام.
وعيّن ابيي هابتامو إيتيفا وزيرا للمياه، وهو سيتولى ملف سد النهضة.
المصدر: وكالات