إصابة عضوين في البرلمان الصومالي بانفجار لغم أرضي

مقديشو (وكالات)

أصيب نائبان في برلمان محافظة «هيرشبيلى» الصومالية بجروح جراء تفجير لغم أرضي وضع على جانب الطريق في مدينة «جوهر» عاصمة المحافظة، وذلك أثناء عودتهما من مناسبة أُقيمت لذكرى مرور 5 أعوام على تأسيس الولاية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أمس، أن الأجهزة الأمنية قامت بعمليات داخل مدينة «جوهر» بحثاً عن منفذي الهجوم.

وفي سياق متصل، قتل ثلاثة عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية على يد الجيش الصومالي في محافظة «شبيلى السفلى» جنوبي البلاد. وجاءت العملية الأمنية إثر إحباط محاولة هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للجيش.

والاثنين الماضي، قتل الجيش الصومالي 7 عناصر من حركة «الشباب» في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

ووفق إعلام رسمي، نفذ الجيش العملية العسكرية في منطقتي «بوسليوبولا وألوندي» التابعتين لبلدة «جنالي» بمحافظة شبيلى السفلى.