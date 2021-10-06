حلّ البرلمان العراقي اليوم تمهيداً للانتخابات المبكرة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

يدخل قرار البرلمان العراقي بحل نفسه حيز التنفيذ، اليوم، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة الأحد المقبل، حسبما أفاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس.

وكتب الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنتهي الدورة النيابية الرابعة، وسيختار الشعب من يمثله في العاشر من أكتوبر الجاري، للبدء مجدداً بمرحلة واعدة».

وصوّت مجلس النواب العراقي في 31 مارس الماضي على حلّ نفسه في السابع من أكتوبر الحالي، شريطة أن تلتزم الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر نفسه.

وحددت الحكومة العراقية قبل ذلك العاشر من أكتوبر الحالي موعداً للانتخابات المبكرة، بيد أن الأمر كان يتطلب دستورياً أن يحل البرلمان نفسه قبل موعد الانتخابات.

واتفقت الكتل السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بعد تقديم حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي استقالتها في نوفمبر 2019 على وقع احتجاجات شعبية واسعة في معظم المحافظات العراقية.

وكلف البرلمان بعد ذلك وتحديداً في مايو 2020 مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد والإعداد للانتخابات المبكرة.

وتأتي انتخابات الأحد المقبل بعد مرور عامين على انطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها العراق، وكان يفترض بالانتخابات التشريعية أن تعزز موقع المرشحين غير التقليديين أو «المستقلين»، لكن قد ينتهي المطاف بهؤلاء بالالتحاق بالأحزاب التقليدية التي كان بعضهم جزءاً منها سابقاً.

وفي ظل التنافس الحاد بين الأطراف السياسية، لا سيما الكتل البرلمانية الكبيرة داخل البرلمان الحالي، خصوصاً تحالف «سائرون» الذي يمثل التيار الصدري وتحالف «الفتح»، يسعى الأفرقاء السياسيون إلى الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغة 329 في العاشر من أكتوبر.

وتشكّل هذه الانتخابات، التي كان موعدها الطبيعي عام 2022، واحدةً من التنازلات التي قدّمتها السلطة إلى الشارع، إثر الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة عام 2019 التي خرجت ضدّ الفساد وهدر المال العام، وطالب مشاركون بها بإسقاط النظام كاملاً.

وتجرى الانتخابات وفقاً لقانون انتخابي جديد قائم على نظام دائرة الفرد الواحد، فيما رفع عدد الدوائر إلى 83 وقلّص حجمها، بما يزيد من حظوظ مرشحين ذوي شعبية محلية كشيوخ العشائر.

ومن بين أكثر من من 3240 مرشحاً، قدّم كثر أنفسهم على أنهم «مستقلون» عبر حملات انتخابية انطلقت في مطلع يوليو الماضي. لكن العديد من العراقيين يشككون في تخلّي هؤلاء فعلاً عن انتماءاتهم السياسية الأصلية.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري: «إن لجوء المرشحين لمصطلح شخصيات مستقلة يهدف إلى نأي أنفسهم عن إخفاقات أحزابهم، وهم يحاولون بذلك تقديم صورة جديدة عنهم غير مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة»، واصفا التصرف ب«مناورة سياسية».

ويشعر بعض العراقيين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بحملة قمع دامية خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإحباط، وهو ما يعني أن العديد منهم قد يقاطعون الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ووسط هذا السياق وعلى خلفية أزمة اقتصادية حادة، يرجح بعض المراقبين بأن تكون المقاطعة واسعة من الناخبين الذين يقدر عددهم بـ25 مليوناً، وهو ما قد يصبّ في صالح الأحزاب السياسية الكبيرة.

وتبدو ظاهرة المرشحين «المستقلين» الذين لديهم تبعية حزبية سابقة واسعة الانتشار، وتشمل أطرافاً وكتلاً سياسية مختلفة، مثل «التيار الصدري»، والقائمة الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، وتحالف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتجري العادة، قبل وبعد كل انتخابات في العراق، أن تخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة بهدف تشكيل التحالفات النهائية عند دخول البرلمان، والتي قد تتغير في اللحظة الأخيرة. ولحجم التحالفات السياسية النهائية وتشكيلاتها أهمية تتخطى الفوز، كونها ترسم الشكل النهائي للاعبين الأبرز في تشكيل الحكومة.