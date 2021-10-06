واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة نحو الديمقراطية

واشنطن (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الانتخابات العراقية التي تُجرى في 10 أكتوبر الجاري، ستكون فرصة «حاسمة» للناخبين لتحديد مستقبلهم.

وقال عبر «تويتر»: «انضممت إلى 11 وزيرا للخارجية في الإقرار بأن الانتخابات المبكرة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر ستكون فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم»، مضيفاً: «كما طُلب، حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات».

واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا و10 دول أخرى، أمس، أن الانتخابات العراقية فرصة ليقرر العراقيون مستقبلهم على نحو ديمقراطي، وفقا للبيان الصادر عن تلك الدول.

وجاء في البيان الذي، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية: «يرحبُ وزراء خارجية كلٌ من أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزير الخارجية الأميركي، باستعدادات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر الجاري»، مضيفاً: «إن هذه الانتخابات المُبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي».

وتابع البيان: «ندرك أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي، واستجابة لمطالب الشعب العراقي، تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة».

واختتم البيان بأن «الشعب العراقي يملك الآن فرصةً لممارسة حقه الأساسي في التصويت، وندعم جهود الحكومة العراقية الرامية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب، الذين طالما واجهوا العنف والترهيب في سعيهم للإصلاح»، موضحاً: «بالمثل، فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً، بشكل آمن في الانتخابات، وندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».