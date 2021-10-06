في ندوة نظمها مركز «تريندز».. خبراء: المصالحة العراقية مرهونة بـ«عقد اجتماعي-سياسي» جديد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء ومحللون أن العراق يواجه أزمة ثقة، وأن المحاصصة السياسية أضعفت مؤسسات الدولة بمساعدة عوامل أخرى، لافتين إلى أن العراق بحاجة إلى تأسيس عقد اجتماعي-سياسي للمصالحة الشاملة بين المكونات العرقية والطائفية، يعتمد مبدأ المواطنة والانتماء، ويبتعد عن مبدأ المحاصصة.

وحذر الخبراء، خلال مشاركتهم في ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بعنوان: «الانتخابات البرلمانية العراقية 2021: التحديات والفرص»، من أن الانتخابات قد لا تغير من واقع المكونات الحالية. وقال بلال وهاب، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: إن الانتخابات المقبلة نتاج لمطالب الشعب العراقي، خصوصاً الشباب منهم الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالتغيير الإيجابي في المشهد السياسي الذي يشهد حالة من التجاذب والانقسام والتنافر والاقتتال منذ عام 2005، مضيفاً: إن النظام السياسي في العراق كان مصمماً من قِبَل قوى تخشى فقد السلطة، وهذه القوى كانت مصممة على الانفراد بالمشهد السياسي، ما دفع الشباب إلى الانتفاض عليها والمطالبة بالتغيير الجذري بما يخدم مصالح الدولة الوطنية. وحذر وهاب من أن حضور الميليشيات في البرلمان يحد من قدرته على خدمة الأجندة الوطنية العراقية، منوّهاً إلى أن قوة الشباب، التي حركت الشارع العراقي، أجبرت الدولة على الاستماع لأصواتهم ودعواتهم الوطنية التي تطمح إلى استعادة هيبة الدولة، مبيناً أن الولايات المتحدة كان لها دور كبير في دعم الحركة التصحيحية للمسار السياسي العراقي، لأنها أدركت أن مصلحة الشعب العراقي هي التي يجب أن تحظى بالدعم والأولوية.

بدوره، تطرق منقذ داغر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة مؤسسة غالوب الدولية في الولايات المتحدة، في ثاني محاور الندوة إلى «الظروف والتحديات التي تعقد في ظلها الانتخابات العراقية»، موضحاً أن النظام السياسي في العراق صُمم بعد عام 2003 ليكون صندوق الانتخابات الوسيلة الأساسية لتداول الحكم والسلطة، وللأسف خلال هذه السنوات حتى عام 2019 لم يستطع النظام أن يستجيب لعملية التغيير التي يسعى إليها الشعب العراقي، ولكن انتفاضة الشباب أجبرت الحكومة على الاستقالة، ودفعت إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

ونوه داغر إلى أن القوى السياسية وقفت ضد مطالب الشباب بإجراء انتخابات مبكرة، ولكن الشباب العراقي أعلن مقاطعة هذه الانتخابات.

وتوقع حدوث اضطرابات واحتجاجات مجدداً إذا جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية على عكس ما يتوقعه الشباب ويطالب به. وذكر داغر أن النظام الانتخابي الجديد يجعل من شبه المستحيل لأي باحث التوقع بنتائج الانتخابات أو نسب المشاركة الشعبية، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 83 دائرة.

لكنه أشار إلى أن مؤسسة «غالوب الدولية» حاولت توقع نتائج الانتخابات ونسب المشاركة، وتوصلت إلى أن نسب المشاركة ستتراوح بين 35 إلى 40 في المئة.

وتطرقت الدكتورة هدى النعيمي إلى الظروف والتحديات التي تعقد في ظلها الانتخابات العراقية، موضحة أن المحاصصة السياسية أضعفت قانون الدولة، وتمددت في إضعاف مؤسساتها بمساعدة عوامل أخرى، مشيرة إلى أن كثيراً من الوزارات والمؤسسات تقع حالياً تحت سلطة الأحزاب السياسية وفصائلها المسلحة، وأن ثمة مناطق كبيرة في شمال العراق وغربه تقع تحت سلطة الفصائل غير النظامية، وهو ما جعل الإدارات غير قادرة على العمل وفق القانون.