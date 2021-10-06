مستشار بايدن يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين

زوريخ (وكالات)

بدأ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في سويسرا، أمس، في محاولة لتحسين التواصل، مع تزايد حدة التنافس الاستراتيجي.

وقال مصدر قريب من المحادثات في زوريخ: إن الاجتماع المغلق يجري في أحد فنادق المطار في المدينة السويسرية، حيث تجمع صحفيون صينيون وغربيون. وهذا هو أول لقاء مباشر بين سوليفان ويانغ منذ تبادلا تصريحات في ألاسكا، في مارس الماضي، والتي شارك فيها أيضاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال البيت الأبيض، في بيان: إن الاجتماع يأتي متابعة لاتصال هاتفي أجراه الرئيس جو بايدن في التاسع من سبتمبر، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: «فيما نواصل السعي لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية».

وأنهى الاتصال فجوة دامت نحو سبعة أشهر في الاتصالات المباشرة بين الزعيمين، وناقشا الحاجة إلى ضمان ألا تتحول المنافسة بين البلدين إلى صراع، مع تدهور علاقاتهما إلى أدنى مستوى منذ عقود.

وفي بيان مقتضب، أمس، قالت وزارة الخارجية الصينية: إن يانغ وسوليفان «سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الصينية الأميركية، والقضايا ذات الصلة» خلال اجتماعهما في زوريخ.

وقال البيت الأبيض: إن سوليفان سيزور بروكسل أيضاً، لعقد اجتماعات مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وكذلك باريس وسيطلع الأوروبيين على لقائه مع يانغ.