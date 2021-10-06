«الجامعة العربية» تأمل انعكاس إرادة الشعب العراقي في الانتخابات

القاهرة (الاتحاد)

وقعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لمراقبة العملية الانتخابية في العراق. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي السفير سعيد أبو علي، أمس، مع رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، بمقر المفوضية في بغداد.

وأكد السفير أبو علي الاهتمام الذي يوليه الأمين العام للجامعة العربية وأعضاء الجامعة بهذه العملية الانتخابية في العراق، ودورها في ترسيخ الديمقراطية ومفهوم التداول السلمي للسلطة، والتطلع لسيرها في أفضل الظروف، وفقاً للإطار القانوني المنظم لها والمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تعكس نتائجها إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه في البرلمان.