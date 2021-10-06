دشّن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في أبوظبي المرحلة الأولى من موقعه التفاعلي الخاص في شبكة الإنترنت.
ويحتوي الموقع على مجموعة من الدراسات التي يضطلع بها عدد من الخبراء والباحثين التي تشمل القضايا الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، كما يحتوي على قسم للوسائط التفاعلية من فيديو وموشن غرافيك، علاوة على مجلة "آفاق استراتيجية" الشهرية التحليلية، ودورية تحولات جيوسياسية ربع السنوية.
ويتم تغذية الموقع بشكل يومي بتقارير تحليلية معمقة تتابع الأحداث والقضايا الجارية.
وقال الدكتور علم الدين عبد الله المدير العام للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن تدشين الموقع الخاص بالمركز اليوم هو استهلال لعملية مستمرة من خطة تطوير معدة سلفا تأخذ في اعتبارها أهداف المركز ورسالته والتطورات التكنولوجية، في مجال النشر الرقمي خاصة ما يتعلق بالتطورات في صناعة الوسائط المتعددة واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الموقع سيعمل بجهد من خلال الخبراء والباحثين المحليين والدوليين على عملية تطوير الوعي الاستراتيجي وتعزيز قدرات التنبؤ بالأحداث التي تساعد على اتخاذ القرارات، فضلاً عن بناء جسور التعاون وتبادل المنتجات مع المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يؤدي المركز بحوثا ميدانية ومقترحات عملانية في دولة الإمارات وفي خارجها.