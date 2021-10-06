السيسي: لن ننسى من وقفوا بجانب مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير والاعتزاز للشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر في أزمة 1967. وقال «كان ذلك أحد أهم عوامل قدرة مصر على الاستمرار وعلى الاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر». وأشار إلى أن الأشقاء العرب قدموا الكثير لمصر خلال الفترة الصعبة التي مرت على مصر من أول 3 يوليو 2013، وكان دعمهم قوياً في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر. وقال الرئيس السيسي «نحن لا ننسى الفضل من أصحاب الفضل.. ومن وقفوا جانب مصر.. فلن ننسى هذا الأمر». جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

المصدر: وام