التحالف: تدمير ثلاثة زوارق «حوثية» مفخخة في الحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ثلاثة زوارق مفخخة أعدتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة في محافظة الحديدة، فيما أحبط الجيش اليمني هجمات للميليشيات الإرهابية في مديرية «التحيتا» بالساحل الغربي، كما حرر عدة مواقع غرب مدينة تعز بعد اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة «اللحية» بمدينة الحديدة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «تم تدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة». وتابع البيان: «جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب».

وفي سياق آخر، لقي 5 من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجُرح آخرون، في إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة. وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لمجاميع مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية نحو الخطوط الأمامية بجبهة التحيتا، مؤكداً أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع المسلحين الحوثيين، وتمكنت من قتل 5 عناصر منهم وأصابت آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت القوات المشتركة قد أخمدت في الساعات الماضية، مصادر نيران للميليشيات الحوثية في قطاع «الدريهمي» وكبدتها خسائر مادية وبشرية فادحة.

إلى ذلك، تمكن الجيش اليمني، أمس، من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة ألحقت بميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر إن «الميليشيات الحوثية شنت هجوماً على بعض مواقع قواتنا غرب وشمال غرب تعز، لكنها قوبلت بشراسة وكثافة نارية ألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبرتها على التراجع والفرار».

وأضاف البحر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن «قواتنا شنت هجوماً معاكساً تتبعت خلاله ميليشيات الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عددٍ من المواقع غرب تعز».

وأشار إلى أن خسائر العدو البشرية في المعركة تقدر بين 50 قتيلاً وجريحاً إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، لافتاً إلى أن جثث قتلى الميليشيات لا تزال متناثرة في الشعاب وحطام آلياتها المدمرة بنيران الجيش.

وفي السياق، أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، العميد الركن عبدالرقيب دبوان أن ميليشيات الحوثي تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «حريب» جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن قوات الجيش والقبائل يواصلون تسطير أروع الملاحم أو يحبطون عشرات الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولفت العميد دبوان إلى أن العشرات من قيادات وعناصر الميليشيات سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قتيل وجريح بنيران الجيش والقبائل، مؤكداً أن عدداً كبيراً من جثث عناصرها لا تزال متناثرة على جبال وشعاب مديرية «حريب»، ولم يتم انتشالها.

وأشاد بالدور الكبير لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف بعدّة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب ودمرتها.

ولقي العشرات من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي مصرعها فيجبهات عدة، معظمهم ينتحلون رتباً عسكرية منحتها لهم الميليشيات خلافاً للقوانين اليمنية ذات الصلة.

وعرضت وسائل إعلام الميليشيات مراسيم تشييع 45 من قياداتها الميدانية خلال الأيام الأربعة الفائتة، بينهم ناصر علي علوان أركان حرب اللواء 22، المنتحل رتبة عميد ركن.

وتوزعت الرتب العسكرية المنتحلة للقتلى بواقع، واحد برتبة عميد، وآخر عقيد، 2 مقدم، 6 رائد، 10 نقيب، 9 ملازم أول، وواحد ينتحل رتبة ملازم ثانٍ، والبقية برتبة مساعد، ومشرفين.

جدير بالذكر أن الميليشيات تعرض نسبة ضئيلة من مراسيم تشييع قتلاها في وسائل إعلامها فيما أغلب قتلاها يدفنون من دون تصوير جنازاتهم.