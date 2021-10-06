اتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان، في ختام اجتماع عقد في عمان، اليوم الأربعاء، على خريطة طريق لتزويد المملكة للبنان، بالكهرباء مروراً عبر الأراضي السورية.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان، إنه تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن وسوريا ولبنان الذي عقد في مقر الوزارة في عمان الأربعاء «الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية».
واضاف أنه «تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد».
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي للصحافيين «إن الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء»، وقد تلا «اجتماعاً فنياً ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث تم عقده بالأمس».
وأوضحت زواتي: «إن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري، وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان».
من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل «باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية»، موضحاً أن «الربط التزامني بين الشبكتين السورية والاردنية يحتاج ثلاثة أشهر».
من جهته، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض «تتركز خطوتنا المقبلة في لبنان على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي».
قالت زواتي في سبتمر، إن «خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها».