نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مداهمات واسعة النطاق في ثلاث ولايات، طالت شبكة غسل أموال يشتبه بأنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى جماعة إرهابية.
وقالت شرطة دوسلدورف إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة داهموا شبكة يشتبه بتمويلها جماعة إرهابية، واستهدفت 80 منزلاً في ولايات شمال الراين- وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن، في مداهمة هي الأكبر منذ سنوات بحسب المحققين.
وأوضحت أن هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة "الحوالة"، والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال، وفق ما نقله موقع العربية عن وكالة "أسوشييتد برس".
إلى ذلك، ذكرت محطة "دبليو دي آر" العامة الألمانية أن الشبكة التي تخضع للتحقيق حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى جماعة إرهابية، حيث تم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة.
كما يشتبه بأن سورياً يبلغ من العمر 39 عاما هو من يرأس الشبكة التي تضم 67 شخصا، والتي هربت أكثر من 140 مليون يورو، بهدف تبييض الأموال. أما المستهدفون ضمن تلك الملاحقات، بحسب الادعاء العام، فكانوا مسجلين لتلقي إعانات اجتماعية.
ونفذت الشرطة مذكرات توقيف بحق 11 شخصا تم اعتقالهم وهم يخضعون للاستجواب. وتمكن عناصر الشرطة من أخذ حواسيب وهواتف وأدلة أخرى خلال المداهمات، وقد يستغرق تحليلها أسابيع. كما أخذوا أيضا ممتلكات للمشتبه بهم يعتقد بأنهم حصلوا عليها من خلال غسل الأموال، وقيمتها مليونا يورو وهي عبارة عن سيارات فخمة وساعات ثمينة وقطع مجوهرات وذهب.