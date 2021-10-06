السيسي: "حياة كريمة" تهدف لتغيير حياة نصف الشعب المصري

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكلفة مشروع تطوير الريف في البلاد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث خصص لها 700 مليار جنيه في مبلغ هو الأكبر للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تغيير حياة نصف الشعب المصري الذي تخطى تعداده 100 مليون نسمة.

وقال الرئيس المصري خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «العبور إلى المستقبل»، إن الدول العربية كان لها دور واضح في النصر التاريخي، وهو ما عاودته في موقفها الداعم لمصر بعد عام 2013، قائلًا:«نشكر أصحاب الفضل»، وذلك وسط حضور حاشد لأبطال القوات المسلحة المصرية وقادة حرب أكتوبر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل رجال القوات المسلحة لشجاعتهم وتضحياتهم، كما وجه الرئيس السيسي التحية للشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما وجه الرئيس التحية للشعب المصري الذي كان لصموده ووعيه ولمساندته قواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذي صنع هذا النصر المجيد.

وتحتفل مصر، اليوم الأربعاء، بذكرى انتصارات يوم السادس من أكتوبر عام 1973.