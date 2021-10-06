فاروق الباز لـ "الاتحاد": مشروع استكشاف كوكب الزهرة خطوة تشرف العالم العربي

شعبان بلال (القاهرة)

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة "ناسا" رئيس مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن، إن مشروع دولة الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات هو إعلان بأن دولة الإمارات سوف تشارك الدول المتقدمة في استكشاف الكون.

وأضاف لـ "الاتحاد"، أنه بعد إطلاق رحلة الأمل لكوكب المريخ، تعلن الإمارات أنها مستمرة في دعم رحلات الفضاء على وجه العموم والتعرف على الكون، خاصة في مجموعتنا الشمسية لذلك هي تشارك الدول المتقدمة للكشف عن أسرار الكون المحيط بنا وهي خطوة تشرف العالم العربي وتقول إن دولة الإمارات تمثل العرب في مشاركتهم في جمع العلم والمعرفة مما خلقه الله حولنا.

وحول أهمية اكتشاف كوكب الزهرة، أوضح الباز أن هذا الكوكب أقرب الكواكب إلى الأرض وحوله غلاف لكنه تركيبته مختلفة كليا عن الأرض، مشددا على أهمية التعرف على كيفية تكوين الغلاف الجوي في كوكب الزهرة وكيف نتج ذلك، خاصة وأن هناك أشياء كثيرة لا نفهمها رغم قربه عن الأرض ولا نعرف كيف حدثت هذه الاكتشافات.

وأشار إلى أن علوم الفضاء واستكشافه تكون المنطق الحقيقي للعلوم الحديثة من تكنولوجيا وما إليها، لذلك فإن مشاركة الإمارات تقول للعالم إن العرب يمكنهم المشاركة في النهضة التكنولوجية الحديثة وأننا مستعدون لمشاركة العالم وإخباره بنتائج رحلاتنا إلى الكواكب والمجموعة الشمسية.

وذكر العالم المصري أنه ليس هناك من شك أن الإمارات دخلت الفضاء، فهناك 3 أقمار صناعية وهي دبي 1 ودبي 2 وخليفة سات كانت تصور الأرض ثم مشروع الأمل لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ والآن رحلة كوكب الزهراء.

وأكد أن المشروعات الإماراتية تؤكد دخولها عصر الفضاء بقوة، وتؤكد أن العرب قادرون مشاركة العالم في أعظم الرحلات الاستكشافية والعلم والمعرفة والتكنولوجيا.









