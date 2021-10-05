حث اللورد وليام راسل، عمدة مدينة لندن الحكومات والشركات على تبني أهداف مناخية أكثر طموحاً والاستثمار في تكنولوجيا أنسب للبيئة قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» التي ستستضيفها المملكة المتحدة الشهر المقبل.
جاءت تصريحات راسل خلال زيارته معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث أعرب عن سعادته لحضور الحدث العالمي، وهنأ دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقال عمدة لندن: يسعدني أن أكون موجود هنا لحضور معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي يتزامن مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وأشاد بالاتفاقية الموقعة مؤخراً بين البلدين والتي التزمت دولة الإمارات من خلالها باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في «شراكة الاستثمار السيادي» بين البلدين، مؤكداً أن تلك الخطوة ستنعكس إيجاباً على ضخ مزيد من الاستثمارات الإضافية من أجل خلق فرص عمل مشتركة، وتعزيز ازدهار البلدين.
وتحدث اللورد وليام راسل خلال حضوره المجلس العالمي للمناخ، الذي انعقد على هامش «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً ضرورة تبني أهداف مناخية أكثر طموحاً والاستثمار في تكنولوجيا أنسب للبيئة قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» التي ستستضيفها المملكة المتحدة الشهر المقبل. والتقى اللورد عمدة مدينة لندن مسؤولين من الهند وكينيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» للحديث عن أفضل السبل التي يمكن أن تساعد بها المملكة المتحدة الأسواق الناشئة الخارجة للتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، وذلك من خلال مساعدة البلدان على إطلاق رأس المال الخاص اللازم لتمويل التطورات المستدامة، وتعتبر المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أوروبا، في حين أن الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة في منطقة الخليج. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة، رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، بحسب السفارة البريطانية في الدولة.