السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بإرهابي استهدف رجال الأمن

الرياض (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي أدين لمشاركته في خلية إرهابية بمنطقة الدمام شرقي البلاد، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «واس».

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه قد جرى «تنفيذ حكم القتل تعزيراً في السعودي مسلم بن محمد المحسن في الدمام بالمنطقة الشرقية»، لافتاً إلى أن «المدان كان قد شارك في خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة».

وأوضح البيان أن «المدان الذي جرى إعدامه قد أدين بالخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل شخص، وحيازة وصنع قنبلة مولوتوف بغية الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم».

ولفت أن «السلطات الأمنية المختصة تمكنت من اعتقال المدان، قبل أن تسفر التحقيقات معه إلى توجيه التهم السابقة عليه ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه».

واعتبرت وزارة الداخلية أن ما «أقدم عليه ذلك الشخص من جرائم عديدة وبما انطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع فإن ذلك استوجب ذلك العقاب المشدد».

وقالت الوزارة في بيانها إن «الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتواطؤ، لذلك فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».