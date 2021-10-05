ليبيا: الانتخابات الرئاسية بموعدها والتشريعية في يناير

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى شهر يناير القادم أي بعد 30 يوماً من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحافي إن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد 30 يوما بعد انتخاب رئيس البلاد، وأضاف أن المجلس تضمن مادة جديدة في قانون الانتخابات التشريعية تنص على ضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة أحدث تعداد سكاني والمساحة الجغرافية.وأكد بليحق أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، ولكن يكون ذلك من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم.

وأكد المتحدث أن البرلمان صوت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره. وأول أمس، صادق البرلمان على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة أمس، رفضه لمصادقة البرلمان على قانون الانتخابات التشريعية، منتقداً ما وصفها بـ«التصرفات أحادية الجانب» لإنجاز القوانين الانتخابية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر في تغريدة له عبر تويتر إن «المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان».

وفي السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بإصدار مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية. وقال حق أمس: «الأمم المتحدة ترحب بأي خطوة تساعد على المضي قدماً نحو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل».

وفي طرابلس، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق عملية اعتماد المراقبين للانتخابات عبر مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها بكافة مناطق ليبيا، وذلك ضمن مراحل استعداداتها للاستحقاق المقبل.

وقالت المفوضية إن مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية انطلقت، حيث باشر منسقو اعتماد المراقبين في الإدارة العامة ومكاتب الإدارة التابعة للمفوضية بكافة مناطق ليبيا عملية اعتماد المراقبين، وذلك ضمن إجراءات العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، تحتضن مدينة جنيف السويسرية خلال أيام اجتماعاً للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لبحث آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أن الاجتماع سيبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية على مراحل بدعم إقليمي ودولي، لافتة إلى أن الاجتماعات يتوقف نجاحها على مدى وجود إرادة سياسية غربية على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي ستطرح للنقاش توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإصلاح الجهاز الأمني وحل التشكيلات المسلحة وضم العناصر غير النظامية وغير المتورطة في جرائم إرهابية داخل مؤسسات وزارة الداخلية.