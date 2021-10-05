مصر تجدد دعم خريطة الطريق السياسية في ليبيا

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده لخريطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، مشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية وأي تواجُد أجنبي من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو أمس، حيث تناول الطرفان سبل دفع ملفات التعاون الثنائي، فضلاً عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين، بحسب المُتحدث الرسمي للخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إن شكري أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع وزخم كبيرين على كافة المستويات، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرة التطور الذي تشهده كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بينهما.