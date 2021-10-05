الرئيس التونسي: الشعب قال كلمته

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته، حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس، موضحاً أن بلاده تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبّر عن إرادته بكل حرية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له، مضيفاً: «لقد كان يوماً تاريخياً نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين». وأضاف في تسجيل مصور لاجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن: «الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين».

وبين رئيس الجمهورية أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.

وتشير المؤشرات الأولية لتشكيل الحكومة التونسية المرتقبة عن اتجاه رئيسة الوزراء المكلفة إلى الاستعانة بكفاءات من النساء والشباب، لمواجهة التحديات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وقال خبراء ومحللون سياسيون: إن تشكيل الحكومة المرتقبة سيكون استكمالاً للمسار الديمقراطي الذي بدأه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة بنفسه.

وقال المحلل السياسي والمحامي التونسي حازم القصوري: إن هناك خياراً واضحاً تصحيحياً يهدف بالأساس إلى استعمال كل الأوراق المطلوبة دولياً لإنجاح هذه المرحلة، عبر تشكيل حكومة وفق خيارات تحديثية من خلال إشراك المرأة بنسبة 60 في المئة، حسب الملامح العامة والرهان على المرأة التونسية في هذه المرحلة. وتوقع في تصريح لـ«الاتحاد» أن تكون الحكومة الجديدة خروجاً من الشعارات إلى تكريس دور المرأة عبر دفعها إلى الأماكن القيادية، إضافة إلى مساهمة الشباب في هذه الحكومة.

وأشار القصوري إلى أن أولوية الحكومة المرتقبة ستظل تصحيحية ومنحازة للمسار الديمقراطي الذي انطلق استجابة لمطالب التونسيين، لافتا إلى أن أهم تحدٍ أمام نجلاء بودن هو مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والفقر والانحياز للشعب التونسي ومشاكله والقضايا المركزية.

فيما رأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن التسريبات الأولية تشير إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون ضيقة، تشمل في نصفها الأول كوادر نسائية، والنصف الثاني سيكون من الشباب غير المتحزب.

وأضاف لـ«الاتحاد»: إن مهمة هذه الحكومة ستكون إدارة الأزمة الاقتصادية، لأن تونس في وضع المأزق الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن الملف الأول الذي يواجه حكومة بودن هو ملف المفاوضات مع الجهات المقرضة وتحريك الاستثمار وتحفيزه، لإرساء الاستقرار وتقليص الإضرابات بالتنسيق مع اتحاد تونس للشغل.