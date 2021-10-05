السيسي يبحث مع قادة الجيش جهود حماية الأمن القومي

أحمد عاطف (القاهرة)

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عشية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وناقش عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام الجيش وجهوده في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وعلى الرغم من أنه اجتماع سنوي في خضم احتفالات أكتوبر، إلا أنه يأتي هذا العام وسط عدة تحديات تواجه الدولة المصرية على رأسها سد النهضة الإثيوبي وما يجري في ليبيا من تدخلات لمرتزقة ومسلحين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب في سيناء، وجائحة «كوفيد- 19».

إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري قراراً بترقية اللواء محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق، وكذلك قراراً جمهورياً للعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.