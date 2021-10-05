أجرى مجلس النواب الليبي تعديلاً على الانتخابات المرتقبة، فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحفي من طبرق في شرق البلاد حيث مقر المجلس، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوماً بعد انتخاب رئيس البلاد».
ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.
وأضاف بليحق أن «تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً. وبعد ثلاثين يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية» في نهاية يناير.