الاتحاد الأوروبي: ندعم خطة عمل الحكومة اللبنانية

بيروت (وكالات)

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، رالف طراف، عن استعداد التكتل لدعم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخطة عمل حكومته، وما تعهدت بتنفيذه.

وقال طراف، بعد اجتماع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان أمس: إن رئيس الوزراء شرح لنا أولويات برنامج حكومته، التي تتماشى والبيان الوزاري، وشرح لنا الأولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبرّنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه.

وأضاف: «نعلم أن السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الأقل، فإن الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب لبنان».

وتابع: «حتى الآن ليس لدينا أي مؤشر على أن الحكومة لن تكون على السكة الصحيحة، وسنتابع الموضوع عن كثب».

وقال طراف: «تعلمون ما حصل مع الحكومة السابقة، وبات واضحاً أن النيات الحسنة وحدها لا يمكن أن تحقق التطور، ولكن بحسب وجهة نظرنا ما سمعناه من الرئيس ميقاتي، ومن البيان الوزاري، وإعلان النوايا، وما نعرفه، كل ذلك يؤكد أن هناك ما يستحق الدعم».

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، جرى خلال الاجتماع «مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان، وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، إضافة إلى التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي».

وتواجه حكومة ميقاتي، التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي من 24 وزيراً، العديد من التحديات أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا نيلز آنن، أمس، مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة.

وقال آنن، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت أمس: «إن بلاده قدمت دعماً مباشراً للبنان، وستواصل تقديم هذا الدعم، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة، والخطوات المتوقع أن تتخذها في إطار معالجة الأوضاع الصعبة، التي يعيشها لبنان».

وأكد المسؤول الألماني وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، مشدّداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما وأن ألمانيا باتت ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وهي عازمة على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في ألمانيا، سوف تنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان، وستتعاون مع الحكومة اللبنانية لتحقيق ما يساعد على نهوض لبنان واستقراره.

بدوره، أكد الرئيس عون أن «الحكومة اللبنانية الجديدة ستعمل بسرعة من أجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لإعادة النهوض الاقتصادي».

وأعلن أن الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي، الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان، وسيشمل لاحقاً الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق.

مصر تنهي إجراءات إمداد لبنان بالغاز قريباًً

أفاد وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض عقب اجتماعهما، أمس، أن مصر تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إمداد لبنان بالغاز قريباً، بموجب خطة لتخفيف أزمة الطاقة في لبنان.

وفي إطار الخطة التي أُعلنت الشهر الماضي، سيُضَخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء. والخطة التي اتفقت عليها الدول الأربع هي جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان.

وقال فياض، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الملا عقب اجتماعهما: «عرضت مصر المساعدة أيضاً بقطاع الطاقة عن طريق إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز»، مضيفاً: «مصر عبرت عن رغبتها في الوقوف إلى جانب لبنان في ظل الأوضاع الصعبة». وأضاف: «سيكون لنا حديث آخر بهذا المجال». وقال الوزير المصري طارق الملا: إن مصر ولبنان توصلتا إلى خريطة طريق بشأن إمدادات الغاز. وأضاف الملا: «نستطيع أن ننهي كل الإجراءات المرتبطة بهذا التعاقد في خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأُصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل بسبب الأزمة التي تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وهي جزء من أزمة مالية أوسع أدت إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية 90 في المئة منذ 2019.

ضبط 28 طنّاًً من نيترات الأمونيوم في عرسال

أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن قوة تابعة له ضبطت أكثر من 28 طناً من نيترات الأمونيوم في محطة للمحروقات في بلدة عرسال شرقي البلاد، وأوقف الجيش مواطناً لبنانياً وثلاثة أشخاص من الجنسية السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: «إنه على إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش، ودورية من مديرية المخابرات، محطة محروقات في البلدة المذكورة وضبط في داخلها 28275 كيلوجراماً من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 في المئة». وأرسلت عينة من النيترات «للتحقق من نسبة النيتروجين».