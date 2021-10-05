أفغانستان تعاود إصدار جوازات السفر

كابول (رويترز)

أفاد مسؤول كبير بأن أفغانستان بدأت، أمس، في إصدار جوازات السفر مرة أخرى بعد تأجيلات استمرت شهوراً، وأعاقت محاولات الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة «طالبان» على الحكم.

وأضاف المسؤول: إن إصدار الجوازات، الذي كان قد تباطأ حتى قبل عودة «طالبان» إلى السلطة، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية، سيتم من خلال وثائق مطابقة تماماً للأوراق التي قدمتها الحكومة السابقة لطالبي الجوازات.

وقال علم جول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات، للصحفيين في كابول: إن ما بين 5000 و6000 جواز سفر ستصدر يومياً، وإنه تم توظيف نساء لإصدار الجوازات للمواطنات الراغبات في ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قارئ سيد خوستي للصحفيين: إن طلبات 25 ألف متقدم وصلت إلى المرحلة النهائية، وهي سداد الرسوم لاستلام الجوازات، وإن طلبات مئة ألف متقدم ما تزال في المراحل الأولى من العملية.