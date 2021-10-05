ماكرون يجتمع مع بايدن في مجموعة العشرين

بايدن وماكرون (أرشيفية)

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيجتمع مع نظيره الأميركي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية أكتوبر «لإعادة التواصل» والمضي قدماً بعد خلاف حول اتفاق عسكري بين الولايات المتحدة وأستراليا. وقال ماكرون لدى وصوله لحضور قمة في سلوفينيا: «سنلحق بركب مجموعة العشرين. أعتقد أنها المناسبة الملائمة لنرى كيف يمكننا معاودة التواصل... الأمر يتعلق بالحقائق وما الذي ينبغي علينا القيام به معاً». وغضبت باريس بشدة في أعقاب قرار أستراليا إلغاء عقد بقيمة ضخمة لشراء غواصات من فرنسا والاتجاه بدلاً من ذلك لبناء غواصات بتصميم أميركي في إطار تحالف «أوكوس» الأمني الجديد مع واشنطن ولندن.

المصدر: وكالات