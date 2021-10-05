تسبب بلاغ تلقته السلطات المصرية بوجود عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة في حالة من القلق والذعر بين طلاب الجامعة المواطنين في تلك المنطقة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك على الفور.
وأكدت السلطات المصرية، سلبية البلاغ الذي تلقته غرفة إدارة النجدة بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء، والذي أكد الاشتباه في جسم غريب أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لفحص البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين، حتى يتم التعامل مع البلاغ.
وبعد التأكد من سلبية البلاغ، واصل خبراء المفرقعات تمشيط المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، وسط حالة استنفار وتواجد أمني مكثف في تلك المنطقة.
وعادت الحركة داخل جامعة القاهرة وفي محيطها إلى شكلها الطبيعي بعد سلبية البلاغ، حيث توافد الطلاب إلى كلياتهم.
وقبل أيام، اختلق محامٍ واقعة وجود قنبلة بمجمع محاكم محافظة المنيا (جنوب مصر) لرغبته في تأجيل جلسة للمحكمة سيتم فيها مناقشة قضية جنائية لموكله.