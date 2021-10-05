روسيا تسجل أكبر حصيلة لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 895 حالة وفاة و25110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية فإن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 637427 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 211696 .

وتماثل 18568 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و759059.