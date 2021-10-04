الاتحاد الأوروبي: دعم عودة الحكومة اليمنية للعمل من عدن

بروكسل (وكالات)

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إن الاتحاد يعمل مع الأمم المتحدة وغيرها لتحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشار بوريل عبر حسابه على «تويتر» إلى لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال زيارته للرياض، معبراً عن دعم الاتحاد الأوروبي لعودة الحكومة اليمنية للعمل من عدن.

وأضاف أن الاتحاد يدعم الشعب اليمني أيضاً بالمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأول، عقب لقاء مع مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية»، كما أكد الأمير فيصل بن فرحان لبوريل خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن، مضيفاً أن السعودية تجري حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن.

وشدد على خطورة استمرار ميليشيات الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن، موضحاً أن الحوثيين مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق النار في اليمن.