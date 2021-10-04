الأزهر يشارك بإطلاق نداء للتحذير من أزمة غير مسبوقة بسبب التغير المناخي

الفاتيكان (وام)

وقع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على وثيقة نداء مشترك بين القادة الدينيين المشاركين في قمة قادة الأديان من أجل التغير المناخي والتي عقدت أمس، في الفاتيكان تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ. ودعا النداء المشترك الذي أطلقه القادة الدينيون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الشهر المقبل «COP26»، والذي يعقد بمدينة غلاسكو بأسكتلندا، إلى ضرورة تقديم حلول ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من «أزمة بيئية غير مسبوقة»، والعمل بجد نحو تفعيل سبل التضامن بين الدول النامية والدول الأكثر تقدماً للحد من مخاطر التغير المناخي، وتفعيل القيم الأخلاقية المشتركة في الأديان كافة للتصدي لهذه الأزمة الملحة.