مقتل 7 إرهابيين جنوب الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي مقتل 7 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في قرى بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد خلال عمليات عسكرية ينفذها الجيش. وأوضحت مصادر في الجيش الصومالي أن القوات تمكنت من قتل 7 عناصر فاعلين من حركة «الشباب» خلال عمليات أمس، في قرى «بوسلي وبولو ألوندي» القريبة من مدينة «غنالي» بمحافظة شبيلي السفلى بعد معلومات استخباراتية بأنهم يختبئون في هذه المنطقة. ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعاً دامياً بين حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية.