مسؤولون: «بوكو حرام» تتوسع شمال وسط نيجيريا

مايدوجوري (رويترز)

أفاد مسؤول حكومي محلي ولجنة الإعلام بولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا، بأن مقاتلي «بوكو حرام» سيطروا على عدة بلدات في الولاية، وقدموا أموالاً للقرويين، ودمجوهم في صفوفهم لقتال الحكومة.

وتتركز عادة «بوكو حرام» في شمال شرق أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ويشير وجودها في ولاية النيجر الواقعة على حدود إقليم العاصمة الاتحادية إلى انتشار مثير للقلق، في وقت يعلن فيه الجيش نجاح جهوده للتصدي للتمرد.

وقال سليمان تشوكوبا، رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو بولاية النيجر المتاخمة لأبوجا: إن مقاتلي «بوكو حرام» موجودون الآن فيما لا يقل عن ثماني بلدات من إجمالي 25.

وقال تشوكوبا: «إن حكومة شيرورو المحلية لديها عدد لا يحصى من مقاتلي بوكو حرام».