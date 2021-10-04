البحرين: دعم الجهود الليبية لإرساء الأمن والاستقرار

المنامة (وكالات)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى دعم بلاده للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا. وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني أمس، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش بمناسبة زيارتها للمملكة.

وأشاد العاهل البحريني بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وأكد دعم البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا، وأعرب عن ثقته «بقدرة الأشقاء في دولة ليبيا على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة».

ومن جانبها، أعربت الوزيرة المنقوش عن شكرها وتقديرها للعاهل البحريني على مواقف مملكة البحرين الداعمة لليبيا في هذه المرحلة التي تمـر بها.