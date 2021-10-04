«طالبان»: تدمير خلية «داعشية» بعد هجوم المسجد

كابول (وكالات)

ذكرت حركة طالبان، أمس، إنها دمرت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في العاصمة الأفغانية، بعد ساعات من هجوم على مسجد، أعلن التنظيم الإرهابي المسؤولية عنه، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وسيطرت «طالبان» على كابول قبل سبعة أسابيع، وشكلت حكومة أفغانية مؤقتة، لكنها لا تزال تواجه هجمات من الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش». وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، على «تليجرام»: إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير كابول في أفغانستان.

وقال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد: إن مقاتلين نفذوا العملية في شمال كابول مساء أمس الأول.

وأضاف على «تويتر»: «نتيجة للعملية التي كانت حاسمة وناجحة، تم تدمير مركز تنظيم «داعش»، بالكامل، وقتل جميع العناصر فيه». وجاء رد «طالبان»، بعد ساعات من هجوم دامٍ استهدف صلاة جنازة كانت مقامة في مسجد «عيد كا»، على والدة الناطق باسم «طالبان»، التي توفيت الأسبوع الماضي.

من جانبها، نددت ممثلية الأمم المتحدة في أفغانستان، أمس، بالانفجار الذي وقع في العاصمة كابول. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة: إن الحادث أسفر عن «مقتل وإصابة عدد من الأشخاص».