بريطانيا تنشر الجيش لمواجهة نقص الوقود

لندن (أ ف ب)

بدأ العسكريون الانتشار في بريطانيا، أمس، لتزويد محطات الوقود التي اجتاحها سائقو السيارات، في محاولة لحل مشكلة نقص الوقود. وبعد تدريبهم على قيادة آليات البضائع الثقيلة، وملء مضخات البنزين، يفترض أن يتم نشر نحو مئتي عسكري نصفهم سائقون، في إطار العملية التي سميت «إيسكالين».

وسيتم إرسالهم أولاً إلى لندن وجنوب شرق المملكة، حيث تتركز المشاكل. وقال متحدث باسم الحكومة: «نعمل من كثب مع القطاع للمساعدة في زيادة مخزونات الوقود، وهناك دلائل على تحسن في مخزونات محطات الخدمة، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع استمرار استقرار الطلب».

وأضاف: «تجري إعادة تشكيل المخزونات في لندن وجنوب إنجلترا بمعدل أبطأ قليلاً مما هو عليه في مناطق أخرى من المملكة المتحدة؛ لذلك بدأنا نشر عسكريين لزيادة الإمدادات في تلك المناطق».

وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الوضع «يهدأ»، لا يزال 22 في المئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق إنجلترا لا تملك وقوداً، حسبما أفاد المدير التنفيذي لجمعية تجار التجزئة للبترول غوردون بالمر.

ومن أصل نحو 1100 محطة كان على اتصال بها أمس الأول، نفد الوقود في بعضها منذ أكثر من أسبوع.